Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardından basın toplantısı düzenleyen Koca özetle şu bilgileri verdi:

∂ Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31’dir.

∂ Önceliğimiz hasta sayısı artışını durdurmak, aksi bir durumda bu tedbirlerin de bir süre sonra çözüm konusunda yetersiz kalma ihtimali olabilir.

∂ Diyarbakır’da temaslılara ulaşma süremizi 12 saate kadar düşürdük. Bu tedbirler sayesinde hasta sayılarındaki artış durduruldu ve aktif hasta sayıları düşmeye başladı. Bu ilde temaslı kişilerin yüzde 91’inin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Bu veri bize aile ziyaretlerinin ertelenmesi gerektiğini söylüyor.

∂ Bugün (dün) incelemelerde bulunduğumuz illerde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranları yüzde 10. Temaslı ve şüpheliler, kendilerini mutlaka izole etmeli.