Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
22.09.2020 - 10:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, "Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : terörist,Barış Pınarı bölgesi,
733631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733631.aspx
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