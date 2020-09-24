Yıldırım, bir süre önce Covid-19 testlerinin eşiyle birlikte negatif çıkmasına ilişkin “Bütün dünyayı bu koronavirüs kasıp kavuruyor. Biz de bundan nasibimizi aldık, nöbetimizi Semiha Hanım'la beraber tamamladık. Bu belayı da defettik. Rabb'im bütün milletimizi insanlığımızı bu beladan korusun” dedi.
Koronavirüsü atlattı, fıstık hasadına katıldı
24.09.2020 - 06:30 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesince düzenlenen hasat programına katılarak fıstığı dalından topladı.
Etiketler : Binali Yıldırım,
734034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734034.aspx
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