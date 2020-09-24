Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, bir süre önce Covid-19 testlerinin eşiyle birlikte negatif çıkmasına ilişkin “Bütün dünyayı bu koronavirüs kasıp kavuruyor. Biz de bundan nasibimizi aldık, nöbetimizi Semiha Hanım'la beraber tamamladık. Bu belayı da defettik. Rabb'im bütün milletimizi insanlığımızı bu beladan korusun” dedi.