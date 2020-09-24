İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
24.09.2020 - 09:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,Şırnak,
734058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734058.aspx
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