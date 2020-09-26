Koca özetle şu bilgileri verdi:
∂ Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının, yani test yapılarak pozitif olduğumuz vakalardan bahsediyorum, hastanelerde azalış söz konusu ama vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum.
∂ Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklemesin. Yoksa ikinci dalgadan kötü etkileniriz.
∂ Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68. Tedavide kullandığımız ilacın ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü tespit ettik.
∂ Okulların açılmasıyla eğitim alan öğrenciler açısından herhangi bir artış olmadığını, bir sorun bulunmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim.
∂ Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza (grip) virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız.
∂ (Sağlık çalışanlarına saldırılar): Bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır.
∂ (ABD büyükelçisinin ilaç firmalarıyla ilgili sözleri): Son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerekir.
Fahrettin Koca: Okullarda bir artış yaşanmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadele kapsamında Samsun’da yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Eğitim alan öğrenciler açısından herhangi bir vaka artışı olmadığını, bir sorun bulunmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.' dedi.
Koca özetle şu bilgileri verdi:
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