Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca özetle şu bilgileri verdi:

∂ Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının, yani test yapılarak pozitif olduğumuz vakalardan bahsediyorum, hastanelerde azalış söz konusu ama vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum.

∂ Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklemesin. Yoksa ikinci dalgadan kötü etkileniriz.

∂ Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68. Tedavide kullandığımız ilacın ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü tespit ettik.

∂ Okulların açılmasıyla eğitim alan öğrenciler açısından herhangi bir artış olmadığını, bir sorun bulunmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim.

∂ Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza (grip) virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız.

∂ (Sağlık çalışanlarına saldırılar): Bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır.

∂ (ABD büyükelçisinin ilaç firmalarıyla ilgili sözleri): Son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerekir.