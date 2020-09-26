Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesaplarından skandal paylaşımlarda bulunan CHP'li vekiller de, gizli ittfak ortakları HDP’ye sahip çıktı. Terör örgütü PKK’ya verdiği destekle bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam altı yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray'a düğün hediyesidir!” diye konuştu.

ÖZKAN TEHDİT ETTİ

Operasyonlara karşı çıkan CHP’lilerden İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da HDP ağzıyla tehdit etti. Skandal ifadeler kullanan Özkan “Kars’ın seçilmiş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'den, RTÜK üyesi Ali Ürküt’e, Sırrı Süreyya Önder’e kadar yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur” dedi.