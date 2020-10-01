Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP’lilerden bazıları Ankara Adliyesine getirildi.
Gözaltına alınan HDP’lilerden bazıları Ankara Adliyesine getirildi
01.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP’lilerden bazıları Ankara Adliyesine getirildi.
Etiketler : hdp,
735771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735771.aspx
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