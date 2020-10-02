Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli için tutuklama talebi
02.10.2020 - 00:08 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,kobani,
735919 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735919.aspx
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