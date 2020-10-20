Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Karadeniz’de 21 Ağustos’ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır.

Askıda Ekmek Kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmeği askıya koyduk. Helalden yana tercihimizi gösterdik.

Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir.

Kampanyaya kara çalan utanmayı kaybetmiş gafillerdir.

Türkiye'de adalet, demokrasi askıda değildir.

Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri

Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelmiştir. Ermenistan hem korkak, hem hain, hem savaş suçlusu.

Haklı olan ve mağdur olan Azerbaycan'dır. Dağlık Karabağ'da zafer Azerbaycan'ın olmalıdır.

Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990’lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk’e yakışıyor mu? Hiçbir kardeş ülkeden dik duruş göremiyoruz.

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri

KKTC 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı bütün hissiyatımla tebrik ediyorum.

KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde, mücahit ruhu müzakereci saplantıları tarihin kenarına itmiştir. Çok şükür esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türk’ün muteber iradesi kazanmıştır.