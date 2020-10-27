Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22.04.2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. ‘Bir konu hakkında, doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır’” ifadelerine yer verildi.