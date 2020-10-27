İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22.04.2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. ‘Bir konu hakkında, doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır’” ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na cevap
27.10.2020 - 16:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında söylemiş olduğu sözler üzerine açıklama yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul valiliği,kemal kılıçdaroğlu,
742138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742138.aspx
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