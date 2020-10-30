Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde tartıştığı 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şarkıcı Halil Sezai’nin 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Sezai cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada sanık Halil Sezai’nin savunmasını alınıyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Halil Sezai ve Hüseyin Meriç arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında Halil Sezai'nin elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile Hüseyin Meriç'e hitaben küfürler ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlatıldı. Meriç’i önce odun parçası ile yaraladığı, daha sonra da tekme ve yumruk atarak yaraladığı belirtildi.



Müşteki Hüseyin Meriç'in ifadesine yer verilen iddianamede, Halil Sezai'nin elinde odun ile ikamet ettiği konutuna girdiğini, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiğini ve kendisini darp ettiğini söylediği kaydedildi.



13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

İddianamede, Halil Sezai'nin, “alenen hakaret”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.