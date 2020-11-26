Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme heyeti, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın sonunda bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki 1.800 kişilik salonda görülecek karar duruşmasında, 365’i tutuklu, 104’ü tutuksuz, 6’sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıklayacak. Savcı Adnan Gümüş, 21 Ocak 2019’daki duruşmada sunduğu mütalaasında, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında “anayasal düzeni ihlale teşebbüs”, “Cumhurbaşkanına suikast girişimi” ve 77 kişiyi “kasten öldürmek” suçundan yetmiş dokuzar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.