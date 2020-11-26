Dışişleri Bakanlığı:"Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz
26.11.2020 - 10:10 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı:"Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz."
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
749062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749062.aspx
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