Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, günlerdir CHP teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz skandallarını konuşuyor. Kadın haklarını öncelikli politikalarıymış gibi yansıtan CHP ise parti içindeki cinsel istismarları ortağı HDP gibi örtbas etme çabasına girdi. Partisinin Kadın Kollarınca gerçekleştirilen Yaşam Hak Projesi’nin tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taciz skandalları için tek bir cümle dahi kullanmadı. CHP lideri, kadınlardan kendilerini savunmasını isteyerek şunları söyledi:

Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız. Biz 21. yüzyılın Türkiye’sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. Aile Destekleri Sigortasını getirmeyen partiye oy vermeyeceğiz diyeceksiniz.

Taciz haberlerine cevap ise günler sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’dan geldi. “CHP’nin ilçe, il örgütlerine, genel merkezine ulaşan herhangi bir şikâyet, özellikle kadın hakları ve kadın tacizi konusunda ulaşan herhangi bir şikâyet büyük bir titizlikle incelenir ve onun gereği yapılır” diyen Salıcı, topu mağduriyetlerini anlatmak için skandalı ortaya çıkaran kadınlara attı.