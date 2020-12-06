Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisini saran taciz ve tecavüz skandalları karşısında zor durumda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin ve ailesinin telefonlarının dinlendiğini iddia etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" diye cevap vermişti.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığını söylemişti ve iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

Soylu "İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir" demişti.

Habertürk yazarı Kübra Par "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" diye yazdı.

Soylu sosyal medya hesabından cevap verdi. İçişleri Bakanı ""Kübra Hanım yazık, üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez. Ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz. Batı'ya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak. Ben kendimi ortaya koyuyorum. Ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır. Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır!" dedi.



