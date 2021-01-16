Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

Elektrikte kurulu gücün arttığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Yenilenebilir enerjide merkez olmayı hedefliyoruz"

Elektrikte kurulu gücün arttığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.