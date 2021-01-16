Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, işgalden kurtulan Türk yurdu Şuşa'ya ilkokul inşa etmek için hazır olduklarını belirterek “Azerbaycan balalarının yarınlarına ışık tutmak Türk coğrafyasına ve ecdadımıza karşı asli sorumluluğumuzdur” dedi.

Yazılı açıklama yapan Yıldırım şunları ifade etti:

“Can ve kan kardeşimiz Azerbaycan'ımızın düşmana karşı zaferi tüm dünyada ses getirmişken bizlere zafer coşkusu yaşatarak gururlandırmıştır.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin “Eğitim-öğretim bir milletin istikbal sancağıdır. Bu sancağın varlığı nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edecektir. Medeniyetlerin beşiği doğru fikirdir. Ve her doğru fikir onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip olanlarla birliktedir. Özellikle ifade ediyorum. Şuşa’nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir.” ifadeleri üzerine bize verdiği talimat doğrultusunda Şuşa'da kardeşlerimizin eğitim mücadelesinde de canımız ve kanımızla destek olduğumuzu her daim göstereceğiz. İnşa etmek için sabırsızlıkla beklediğimiz dokuz derslikli Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu’nda yetişecek kardeşlerimiz Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletini nesiller boyu aktaracaktır.

Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu’nda yetişeceğine inandığımız kardeşlerimiz Türk Dünyası'nın geleceği olacağına inancımız tamdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları ile eğitime ve bilime açılacak bu yeni kapı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı için tarihe geçen bir hizmet olarak anılacaktır.”