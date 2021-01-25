Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti'nin kongre süreçlerinin, millet ile birlikte ifa ettikleri demokrasi şöleni şeklinde geçen büyük buluşmalarla gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, bu dönem salgın sebebiyle kongreleri oldukça sınırlı katılımlarla yapmak mecburiyetinde kaldıklarını belirtti.

Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, geçmişte il kongrelerinin önemli bir kısmına bizzat iştirak ettiğini, şimdi bu buluşmaları canlı bağlantılar vasıtasıyla yapmaya çalıştıklarını aktardı.

"AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir"

"Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez / Gönülden gönüle gider yol gizli gizli" diyen aşığın dediği gibi kalplerinin daima bir ve beraber olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah 7. olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınmasıyla gönlümüzden geçtiği gibi milletimizle birlikte ve en coşkulu şekilde toplayabilmeyi ümit ediyoruz. Siyasi partiler, özellikle bizim partimiz için her kongre yeni bir nefes, yeni bir heyecan yeni bir enerji demektir. Bugün Denizli'de salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Mersin'de salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Uşak'ta salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Dolayısıyla bu birliğimiz, beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023'e çok daha farklı taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de çok daha güçlü bir şekilde çıkmamızı sağlayacaktır."

AK Parti'nin kurulduğu günden beri kendini yenileme kabiliyeti en yüksek parti olarak tebarüz etmiş bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu vasfımızı şehirlerimizde, ilçe ve il kongrelerimizde, Türkiye genelinde de büyük kongremizde bir kez daha milletimize ispatlayacağız. İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife üstlenmiş olsunlar, tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz. 11 milyonu aşan üye sayısı, ana kademe yanında güçlü kadın ve gençlik kolları teşkilatlanmasıyla ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda büyük avantaja sahibiz.

Hep söylediğim gibi AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak, milletimizle beraber başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı da yine milletimizle beraber gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan siyasetin icra yeri 83 milyon vatandaşımızın gönlüdür. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz."

Basın ve sosyal medya medya mecralarının, gönül kazanma faaliyetlerini yürüttükleri siyasetlerinin sadece tescil ve duyurulma yeri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde bu şekilde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa, bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. İl teşkilatlarımız vazifelerini layıkıyla yerine getirecek ki ilçelerden mahallelere kadar uzanan o büyük AK Parti ailesinin her bir ferdi, sahayı karış karış dolaşsın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanından sandık görevlisine ve üyesine kadar uzanan siyaset tarzının AK Parti'yi iktidara taşıdığını ve 18 yıldır da iktidarda kalmasını sağladığını belirterek, teşkilatlara şöyle seslendi:

"Bu çizgiden uzaklaşırsak milletimizle önce gönül bağımızı zayıflatır, ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Halbuki bizim milletimize verecek daha çok hizmetimiz, ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz var. Hem bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. Sizler, teşkilatlarda üstlendiğiniz görevlerle aynı zamanda işte böyle tarihi bir sorumluluğa talip oldunuz. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum."

"6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir" dedi.

"Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor"

"Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır." diyen Erdoğan, "Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor" ifadesini kullandı.