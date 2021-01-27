Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT’in bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 3’ü emekli tuğgeneral, 1’i mahrem sorumlu olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltına alınan tuğgenarellerden birinin Serdar Atasoy olduğu öğrenildi. Atasoy'un patates hattan çıktığı yazılmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilen Serdar Atasoy’un yeni görevine hiç başlatılmadığı, kısa bir süre önce de emeklilik dilekçesini vermesinin istendiği ifade edilmişti.

Atasoy’un emeklilik dilekçesini verip, izne ayrılmasının ardından itirafçı olduğu öne sürülmüştü.

Daha önce de ankesör soruşturmasında çıkan bazı generallerin, gözaltına alınmadan önce haklarındaki soruşturmayı öğrenip emekli oldukları ortaya çıkmıştı.

Şüphelilerin Ankara ve daha önce görev yaptıkları iller genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları ile bağlı oldukları mahrem sorumluların kullanımındaki operasyonel hatlarla sivil sorumlular ile iletişim sağladıkları ve haberleştiklerinin tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.