Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırtına ve lodos, İzmir, Bursa ve Manisa'da hayatı felç etti.

Manisa’da gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Şehir merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle enerji iletim hatlarının kopması ve bazı trafolarda yaşanan arızalar sonucu kentin önemli bölümünden elektrik kesintisi yaşandı. Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

İstanbul TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Tabelayı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO ve İDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, BUDO seferleri içerisinde yer alan, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri ile İDO seferleri içerisinde yer alan, saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi