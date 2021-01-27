Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan milletvekillerine aşı yapılacağı iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün bir gazetenin köşe yazarının kaleme aldığı yazıda, TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaparak, pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair bilgilere yer verilmiştir. Söz konusu bilgiler gerçeği yansıtmamakta olup, TBMM’nin korona virüs aşısı için Sağlık Bakanlığı ile yaptığı bir protokol bulunmamaktadır. TBMM’de milletvekillerine ve çalışan personele aşı yapılması konusunda herhangi bir planlama ve takvim henüz söz konusu değildir” denildi.