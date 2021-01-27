Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı av yasağı, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Hamsi avcılığı yasağı uzatıldı
27.01.2021 - 17:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı av yasağı, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Etiketler : hamsi,
763201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763201.aspx
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