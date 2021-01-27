Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ileride ortaya çıkması muhtemelen salgını önlemek ve engellemek için bir plan üzerine çalışıyor.

Gelecekte ortaya çıkabilecek salgını önlemek için küresel bir alarm sistemi ve 3 bin kişilik ilk müdahele kadrosu kurulması gerektiğini belirten Gates çok büyük oranlarda test yapılması için ve diğer önlemler için yıllık on milyarlarca dolar harcamak gerekebileceğine de değindi.

Yıllık olarak yayımladığı yazıda Gates, “Geçtiğimiz yıl yaşanan zorlu durumun bir daha yaşanmaması için salgın hastalıklara karşı, savaşlara olduğumuz kadar hazırlıklı olmamız gerek” derken, “Dünya Covid-19 için hazır değildi. Bir sonraki sefere daha farklı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Eşi Melinda Gates ile birliktre yönettiği Seattle merkezli Gates Foundation’ın planlarında da 2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs salgınından sonra bir sonraki krizi önlemek var.

“COVİD-19’UN ZARARIYLA KARŞILAŞTIRILAMAZ”

Covid-19 benzeri bir sonraki salgın geldiğinde, dünyanın en az yüzde 20’sini bir haftada test edebilecek devasa tanı platformları görmeyi umduğunu belirten Gates, “Dünyayı korumak için gereken toplam maliyet çok yüksek gözükebilir fakat Covid-19’un tahmini 28 trilyonluk zararıyla karşılaştırılamaz” dedi.

“Dünya trilyonları kurtarmak için milyarlar harcamalı” ifadesini kullanan Gates, mRNA temelli aşıların Covid-19’a karşı başarısının önümüzdeki beş senede yeni dozlarla beraber daha da artacağını düşündüğünün altını çizdi.

Gates’in açıklamasında, Gates Foundation’ın corona virüs ile mücadele için 1,75 milyar dolar yatırım yaptığı da belirtildi.

Sadece zengin insanların aşıya ulaşabildiği durumda en büyük tehlikelerden birinin “bağışıklık eşitsizliği” olduğunu yazan Melinda Gates, aşının herkese ulaşana kadar salgının yeni kümelerinin farklı yerlerde yükselişe geçebileceğini vurguladı.