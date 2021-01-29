Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy partilerinden istifa etti.

Üç isim bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazıp, partinin HDP ile ittifak kurmasından duydukları rahatsızlığı dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu mektuba cevap vermemiş "Genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır" diye sert çıkmıştı. CHP lideri üç milletvekiline randevu verdi. Görüşmeden istediklerini alamayan üç milletvekili Meclis'te düzenledikleri ortak basın toplantısıyla CHP ile yollarını ayırdı.

Milletvekilleri "Marjinal bir yapı olan 10 Aralık Haraketine geçit verilmemesini, Muharrem İnce ve diğer ötekileştirilen parti liderleriyle görüşülüp ikna edilmesini, ittifak görüşmelerinin seçim döneminde yapılmasını, terörün her türlüsünün kınanmasını ve HDP ile ilişkilere net mesafe konulmasını, kurucu değerlerden taviz verilmemesini" istediklerini ancak çağrılara cevap alamadıklarını açıkladı.

İstifalarla birlikte CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düştü.

Meclis'teki son durum şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi 289

Cumhuriyet Halk Partisi 135

Halkların Demokratik Partisi 56

Milliyetçi Hareket Partisi 48

İYİ Parti 37

Demokrat Parti 2

Türkiye İşçi Partisi 2

Büyük Birlik Partisi 1

Demokrasi ve Atılım Partisi 1

Demokratik Bölgeler Partisi 1

Saadet Partisi 1

Yenilik Partisi 1

Bağımsız Milletvekili 10