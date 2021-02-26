Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “29 yıl önce Hocalı’da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Kundaktaki bebekleri bile katledecek kadar canileşenleri ise unutmadık, unutmayacağız. Hocalı’da şehit edilen tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.