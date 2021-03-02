Adalet Bakanı Gül, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “‘Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanıyor. İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan ülkemizin bu süreçte temel politika belgesi olacak. Bugün aynı zamanda 'yeni ve sivil anayasa' çalışmaları için milat anlamına geliyor. Milletimizle beraber yapacağımız 83 milyonun anayasası ile demokrasi tarihimize yeni bir sayfa açacağız. İnsan Hakları Eylem Planı ülkemize, devletimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Bakan Gül’den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
02.03.2021 - 09:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “'Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanıyor. İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan ülkemizin bu süreçte temel politika belgesi olacak” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
771521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771521.aspx
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