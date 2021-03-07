Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Elazığ'dan tepki geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi. LED reklam panolarında yer alan "Love Erdoğan" görselleri Elazığ halkının beğenisini topladı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.