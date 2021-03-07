Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Canik'te Emriye M'nin 5 yaşındaki kızının önünde eski kocası İbrahim Z. tarafından darbedilmesini ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, şöyle dedi: Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kere daha en sert şekilde kınıyorum.
Erdoğan'dan Samsun'daki kadına şiddet görüntülerine sert tepki
07.03.2021 - 19:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum."
Etiketler : erdoğan,samsun,canik,kadın,dayak,şiddet,kadınlar günü,
772921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772921.aspx
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