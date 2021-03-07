Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Canik'te Emriye M'nin 5 yaşındaki kızının önünde eski kocası İbrahim Z. tarafından darbedilmesini ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, şöyle dedi: Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kere daha en sert şekilde kınıyorum.