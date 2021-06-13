Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Cuma sabahı 08.30 sıralarında makam aracından inip belediye binasına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradı. Başkan Bıyık yara almadan kurtuldu. Tetikçi Halit A. (28) ile azmettiricisi Tolgahan K. (30) kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki, tutuklanıp Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

"İKNA OLMAM İÇİN UYUŞTURUCU VERDİ"

Bu arada, zanlıların ifadeleri ortaya çıktı. Saldırıdan önce Tolgahan K. ile defalarca plan yaptığını belirten Halit A. “Tolgahan ile anlaşmam vardı. Babası A.K’yi tanırım fakat kendisiyle konuşmadım. Bu iş karşılığında bana yüklü miktarda para verecekti. Eğer olaydan sonra kimliklerimiz belirlenirse beraber kaçacaktık. Fakat yakalandık. Tolgahan K. olayın sebebi hakkında detaylı bilgi vermedi. Sadece ‘Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a ders vermemiz lazım’ dedi. Saldırıyı gerçekleştirmem için yaklaşık 10 defa görüştük. Otel paramı ödedi. Çok ısrar etti. İkna için uyuşturucu verdi. Ben de bu şekilde ikna oldum. Aklım başımda değildi. Olsaydı böyle bir şey yapmazdım. Başkan ile hiçbir problemim yok. Kendisini tanımam. Hiç görmedim. Alıp vereceğim de yok. Olaydan dolayı çok pişmanım” diye konuştu. Tolgahan K. ise ifadesinde azmettirici olduğu yönündeki ithamları reddetti.



Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı Son dakika haberine göre; Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık silahlı saldırıya uğradı. Makam aracı ile belediye binası önüne geldiği sırada saldırıya uğrayan Mustafa Bıyık olaydan yara almadan kurtulurken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden tetikçinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücreyi deşifre eden polis, sanığın lise yıllarından itibaren örgütsel faaliyetlerini ortaya koydu. Tetikçi Sarıcaoğlu'nun ağabeyi M.S. ve eşi de ifadelerinde FETÖ yapılanmasında yer aldıklarını itiraf ederek itirafçı oldu. M.S., kardeşini örgüte kendisinin yönlendirdiğini anlattı.