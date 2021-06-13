Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk dilinde deniz salyası olarak bilinen ve denizdeki canlı çeşitliliğini tehdit etmekle birlikte bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkaran müsilaj, Çanakkale Boğazı üzerinden lodos etkisiyle yeniden rotasını Ege Denizine doğru çevirmeye başladı.

4 GÜNDE 65 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı temizlik seferberliği başlatılmıştı. Çanakkale sahillerinde 4 günde yaklaşık 65 metreküp müsilaj toplandı.

Yat Limanı ve feribot iskelesinde çoğalan müsilaj, geçtiğimiz haftalarda lodos nedeniyle Sarıçay’ın içerisine de dolmuştu.

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilebilinen; kalın, yapışkan bir maddedir. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir.

Musilaj olarak bilinen deniz salyası, bitkinin suyu dokularında tutmak için kullandığı bir maddedir. Deniz salyasının en büyük nedenlerinden biri “mikroorganizmaların” aşırı artışı olarak gösterilir.

Müsilajdan kaçan balıklar Sinop’ta yüzleri güldürdü Marmara’da etkili olan müsilaj nedeniyle çinekop Karadeniz’e erken göç etti. Marmara’daki balıkçının müsilaj nedeniyle tutamadığı balıklar Karadenizli balıkçının yüzünü güldürürken, ufak teknelerde 2 tona kadar çinekop tutanlar oldu.

Marmara'da müsilaj manzarası: Bir taraf kahverengi, diğer taraf pırıl pırıl Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), kıyılarda görülmeye devam ediyor. Bandırma ve Erdek körfezlerini ikiye bölen Kapıdağ Yarımadası'nın bir yüzünde su, müsilaj nedeniyle kahverengiye dönüşürken diğer tarafında plajların bulunduğu alanda ise deniz salyasının etkisinin azaldığı görüldü.