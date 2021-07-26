Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele sürüyor. Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildiğini duyurdu ve en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde ise bir PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi.