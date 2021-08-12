Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Batı ve Orta Karadeniz'de sel yaşanan bölgelerden 80 kişiyi helikopterlerle kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların tahliyesine yönelik ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak harekete geçildi.

6 HELİKOPTER İLE 80 KİŞİYİ KURTARDILAR

Arama kurtarma faaliyetleri için afet bölgelerine gönderilen TSK'ya ait 6 helikopterlerden ilki Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesinden 2 hasta ile farklı bölgelerdeki 43 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi.

Bir diğer arama kurtarma helikopteri ise Kastamonu'da sel bölgelerindeki 12 kişiyi güvenli sahalara taşıdı.

Ankara'dan bölgeye sevk edilen diğer helikopterler ise selin vurduğu bölgelerdeki 12 kişi ile Ayancık Devlet Hastanesinden 11 hastanın tahliyesini sağladı.

Böylelikle TSK'ya ait 6 helikopter sel bölgelerindeki 80 kişiyi kurtardı. Bölgedeki hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine bu helikopterlerle taşındı.

TSK'ya ait helikopterlerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

Bakan Soylu sel bölgesinde Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu ilçenin büyük bir kısmı sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Karadeniz sele teslim! Karadeniz bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ile birlikte birçok şehirde sel ve su baskınları görülürken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Felaketlerde pek çok ev, iş yeri ve araba zarar görürken Kastamonu'da bir ve Bartın'da iki kişi hayatlarını kaybetti.