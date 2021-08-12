Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, devletin tüm imkanlarıyla seferber edildiğini ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında olunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm afetzedelere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

AFAD açıkladı! Kastamonu'dan acı haber AFAD sel nedeniyle Kastamonu’da 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bartın’da kaybolan 1 vatandaş için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu geceyi geçiren vatandaşların, acı bekleyişleri de hala sürüyor. Yıkılan binalarda ekiplerin arama çalışmasını gözüyaşlı takip eden aileler, yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

Bartın'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.