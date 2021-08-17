Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü’nde yaşanan sel felaketi sonra yaralar sarılmaya başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, yaşanan sel felaketi sonrası Zafer köyünü ziyaret etti.

“84 MİLYON VATANDAŞIMIZIN YÜREĞİ SİZİNLE ATIYOR”

Selden etkilenen vatandaşlarla görüşen Yıldırım’a vatandaşlar tarafından yoğun ilgi vardı. Binali Yıldırım’a teşekkür eden vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattılar. İncelemeler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Şu anda Zafer köyündeyiz. Bu sel taşkınından en fazla etkilenen köyde burası. Gördüğünüz gibi ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş. Vatandaşlarımızın başta hayatını kurtarmak olmak üzere oluşan zararı giderecek tedbirleri almıştır. Yoğun bir çalışma var. DSİ, Karayolları, AFAD ekipleri, Kızılay, jandarma, sosyal hizmetler herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bununla da kalmıyoruz. Yurdun her köşesinden 84 milyon vatandaşımızın aklı fikri burada sizinle, yüreği sizinle atıyor.” İfadelerini kullandı.

“BUNLARDAN EDİNECEĞİMİZ TECRÜBELER OLACAK”

Yaşanan sel felaketinden dersler çıkaracaklarını söyleyen Binali Yıldırım, “Bu bizim milletimizin en güzel özelliğidir. Acılarımızı üzüntülerimizi paylaşıp azaltıyoruz. Sevinçlerimizi paylaşıp artırıyoruz. Bu günler de geri kalacak. Bunlardan edineceğimiz şüphesiz tecrübeler olacak bundan sonra bu ve buna benzer felaketler daha az yaşanması için de gereken gayret gösterilecek. Tedbirler alınacak. Şunu da bilmemiz lazım. Bir küresel ısınma gerçeği var. İklimler değişti. Dört mevsimi konuşuyorduk şimdi iki mevsimi konuşuyoruz. Bu değişikliklerin dünyamıza, insanlığa bir maliyeti olacak. Bunu görüyoruz. Bundan sonraki tüm çabamız sadece devlet olarak değil, belediyeler olarak değil vatandaşlar olarak da daha bilinçli, yapacağımız işleri günübirlik kararlarla değil uzun vadeli gelecek öngörüsü ile yapmamız lazım. Aksi halde üzüntülerimiz devam eder.” ifadelerini kullandı.

“BURDA HEPİMİZE İŞ DÜŞÜYOR”

Felaketin yaşandığı andan itibaren harekete geçtiklerini belirten Yıldırım, “Burada hepimize iş düşüyor. Türkiye büyük bir devlet. Güçlü bir ülke. Allah'a şükür son bir aydır güneyde yangın, kuzeyde sel felaket ve hepsine yetişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren milletvekilimizi aradı. Tüm bölgelerden raporlar aldık. Bütün devletin kurumları, ilgili bakanlıklarımız sahadaydı. Halen daha devam ediyor. Yapılan her şeyi daha güzel şekilde yerine getirilir ama giden can geri gelmiyor. Burada yaşlı bir teyzemiz çocukları, oğlu kurtuldu ama kendisi kurtulamadı. Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

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