Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uzun süredir takip ettiği PKK’nın Sincar’da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu 'Seyit' kod adlı Hasan Said Hasan'ı geçen günlerde Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirdi.

Sözde üst düzey bazı PKK mensupları ile Sincar’da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Hasan'ın içinde bulunduğu hareket halindeki araç vuruldu. Aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

MİT, ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Sincar halkı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen gruplarla iş birliği yaptığı ve Yezidiler üzerinde baskı kurulmasına aracılık ettiği belirlenen Hasan'ın MİT'in yakın takibinde olduğu belirtildi.

Hasan'ın, örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK’ya katılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.

Hasan'ın PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu ve Irak tarafından bölücü faaliyetlerinden dolayı arandığı belirlendi.

Saldırı hazırlığında olan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.