Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren haber Ordu'dan geldi. Korgan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Tokat’ta görevli polis memuru Cemalettin Yalpı, fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya geldi. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları arasında fındık toplaması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, emniyet mensubu olan babasının tabancasını alarak babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti.

ANNE VE ANNEANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası anne Rahime Yalpı ve anneanne Cennet Gerdek olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan ağabey Murat Yalpı ve baba Cemalettin Yalpı ise önce Korgan Devlet Hastanesi, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

AĞABEY KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine götürülen ağabey Murat Yalpı da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba Cemalettin Yalpı'nın ise tedavisi sürüyor.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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