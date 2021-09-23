Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebi ile online eğitime geçen üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi ile birlikte öğrenciler okudukları şehirlere gitmeye başladı. Öğrencilerin yoğun olduğu şehirlerden biri olan İstanbul'da ev kiralarının yüksekliği ve yurtların kapasitesinin yetersizliği protesto eden 'Barınamıyoruz' ve 'Yurtsuzlar' eylemlerini gerçekleştiren kişiler ile ilgili detaylı bilgiyi İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy verdi. Ersoy, protestolara katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Konuyu ele alan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul'da "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında gerçekleşen eylemlere katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

"NEREDEYSE TAMAMININ HİÇBİRİNİN BARINMA SIKINTISI YOK"

Ersoy, sosyal medya hesabından yurt eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan, daha sonra Beşiktaş Bakırköy'de devam eden "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında gerçekleşen eylemlere 127 şahsın katıldığının belirlendiğini bildirdi. "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provokasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul’da "Barınamıyoruz" eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok." ifadelerini kullanan Ersoy, eylemcilerin ikamet ettikleri yerlerin de belirlendiğini kaydetti.

YURT BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR BİLE VAR

Eyleme katılan bazı öğrencilerin yurtlara kayıt başvurusunun bile olmadığını söyleyen Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir yükseköğrenim kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi.

Eyleme katılan 127 şahıstan 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumunda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi."