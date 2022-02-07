Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanlığı, son dönemlerin en tartışmalı sanal dünyası olan Metaverse ile ilgili önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre, Metaverse kavramının ilk defa Neal Stephenson’ın 1992 yılında yayımladığı Parazit yani Snow Crash adlı bilim-kurgu romanında ortaya çıktı. Roman, insanların avatarlarıyla temsil edildiği bir sanal evreni konu ediniyor.

Kurgusal bir dünyanın tanımlandığı anlatılan araştırmada “Metaverse küresel bir gezegenin 65 bin buçuk kilometre uzunluğundaki çevresini kateden, 100 metre genişliğindeki tek bir yol olan kentsel ortam olarak görünür. Metaverse’in üzerinde sanal gayrimenkul satın alınabilir ve binalar geliştirilebilir” denildi. Ayrıca araştırmada şu tespitler de yer aldı: Kullanıcıların taktığı gözlüklere yüksek kaliteli sanal gerçeklik ekranı yansıtan kişisel terminaller veya kabinlerdeki düşük kaliteli halka açık terminallerden Metaverse’e erişilebilir. Gözlük gibi ekipmanlar giyerek, Metaverse’e sürekli bağlı kalmayı seçen bir alt kültür vardır. 15-50 yaş arası dijital platform kullanıcılarına yönelik yapılan araştırmada, bu kişilerin arkadaşlarıyla ya da aileleriyle bir araya gelmek gibi etkinler için Metaverse’i tercih edebileceğini ifade ettiği aktarıldı. Vatandaşın yüzde 75’i aile buluşmasını sanal evrende yapmak istiyor.

Ünlü şarkıcılar Metaverse’de konser verecek Metaverse çılgınlığı müzik endüstrisini de etkisi altına aldı. Müzik patronları dünyaca ünlü yıldız şarkıcılarla sanal evrende konser düzenlemeye hazırlanıyor.

Metaverse fırsatçıları Büyük markaların Metaverse uzantılı domain adreslerini alan uyanıklar bu siteleri milyon liralardan satışa çıkardı.