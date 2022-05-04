Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan'da ülkeye kaçak yollardan giren ve kente gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı.

3 ilçe başta olmak üzere kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan uygulamalarda, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve geri kalanı çeşitli ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Göç İdaresindeki Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaçak göçmenlerin evi berberdeki gizli geçitle ortaya çıktı İstanbul'da, göçmen kaçakçılığına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında berber salonuna operasyon yapıldı ve iş yerinden yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin kaldığı eve giden bir gizli geçit bulundu. Olaya ilişkin birçok kişi gözaltına alındı.

227 Afgan göçmen daha sınır dışı edildi Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi. Böylece son bir hafta içerisinde Malatya'dan ülkelerine gönderilen Afgan göçmen sayısı 681'e ulaştı.