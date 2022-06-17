Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zagreb’te Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman’la ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin 'teröre destek verdiği' gerekçesiyle karşı çıktığı İsveç'ten gelen skandal görüntülere değinen Bakan Çavuşoğlu, teröristbaşı Öcalan'a ait görsellerin ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya asılmasına tepki gösterdi.

"SADECE TÜRKİYE'YE DEĞİL İSVEÇ'E DE ZARAR VERİYOR"

Görüntülerin önce sosyal medyada düştüğünü belirten Çavuşoğlu, görüntüler çıkar çıkmaz büyükelçimizin bölgenin belediye başkanına sorduğunu ancak 'olmadı' cevabı aldığını, yetkililere sorulduğunda ise yetkililerin haberlerinin olmadığını söylediklerini aktardı. Çavuşoğlu, İsveç polisinin ise durumu doğruladığını açıkladı.

Çavuşoğlu, "Bu durum terörle mücadelede İsveç kanunlarının, yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor" diyerel şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü PKK, adı üzerinde terör örgütüdür. Sadece Türkiye’ye değil, İsveç’in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor. İsveç’in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. Zaten PKK destekçisi bir milletvekili var, o da sürekli İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de İsveç’in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer var. Bu PKK-YPG terör örgütleri her türlü çabayı sarf ediyor, adeta rehin almış durumda.

"ÜYELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ O İKİ ÜLKEYE BELGE VERDİK"

Bakan Çavuşoğlu, bu nedenle İsveç’in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istediklerini belirtti. Üyelik süreci ile ilgili iki ülkeye belge verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Onlardan mektuplar da geldi. NATO Genel Sekreteri devreye girdi. Cumhurbaşkanımız ile telefonda görüştü. NATO Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü Ankara’ya geldi, daha sonra onlar belge gönderdiler. Üçlü şekilde imzalanacak bir belge. Biz yetersiz bulduk. Karşı belgemizi gönderdik. Bunun üzerinden ancak müzakereye devam edebiliriz dedik. Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın Brüksel’e gidecekler pazar akşamı. Bu belge üzerine NATO ile birlikte çalışma yapılacak. Bu konudaki kararlılığımızı tüm taraflara hatırlatıyoruz." dedi.

Yine İsveç yine PKK' skandalı! Teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı yansıtıldı Türkiye'nin terör destekleri sebebiyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandal yaşandı. Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve teröristbaşı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönüşmesi NATO için de bir tehdit." dedi.