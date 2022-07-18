Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu kart bedellerine zamlı tarifeyi internet sitesine de ekledi. Zamlı tarifeye göre "Anonim İstanbulkart" bedelinde, 25 liradan 50 liraya yükselerek yüzde 100 artış oldu.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 50 liradan 75 liraya, Ada Sakini Kartı 35 liradan 60 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 40 liradan 60 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 35 liradan 60 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı. Zamlı fiyat tarifesi İstanbulkart'ın internet sitesine eklendi.

ŞUBAT AYINDA YÜZDE 92 ZAM YAPILMIŞTI

İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, şubat ayında da İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapmıştı.

Buna göre, Anonim İstanbulkart yüzde 92 artışla 13 liradan 25 liraya, öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli Kart ile Ücretsiz Kart ve Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya çıkarılmıştı.

İstanbulkart’ta faizsiz, masrafsız kredi dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart’a bakiye desteği için 2 bin 500 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız kredi verileceğini duyurdu. İstanbulkart kredisine başvurular mobil uygulama üzerinden yapıalbilecek.

İstanbulkart'ı usulsüz kullananlara 430 TL ceza İstanbul Büyükşehir Belediyesi usulsüz kart kullanımın önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. 8 bin şüpheli işlem tespit edilirken 3 bin kart geçici olarak bloke edildi. Usulsüz kullanımlara para cezası kesildi.

İBB'nin İstanbulkart düzenlemesi UKOME'de reddedildi İBB'nin İstanbulkart düzenlemesi UKOME'de reddedildi. toplu ulaşıma yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam talebi reddedilirken öğrenci kartına yaş sınırlaması teklifi de kabul edilmedi.