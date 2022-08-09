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Bakan Akar'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Topraklarına dönmelerini sağlayacağız
09.08.2022 - 10:03 | Son Güncelleme: 09.08.2022 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar: "9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir kısmı Türkiye’de bir kısmı da Irak’ta olmak üzere. Biz Suriye’nin kuzeyindeki hayat şartlarını ne kadar normalleştirebilirsek; önce oradan gelmeyi engelleyeceğiz ardından da orayı cazibe merkezi haline getirerek Türkiye’deki Suriyeli kardeşlerimizi evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız."
Etiketler : bakan akar,suriyeli,mülteci,
893898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/893898.aspx
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