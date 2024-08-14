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Afrin'de bombalı saldırı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Afrin ilçesinde Raco Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba, infilak etti.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken yaralılar, ilçedeki hastaneye nakledildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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