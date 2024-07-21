Ankara'da fahiş fiyatlara savaş açan kuru temizlemeciyi şikayet ettiler!

Ankara'da bağlı bulunduğu odanın belirlediği fiyatın 3'te 1'ine hizmet veren kuru temizlemeci İlhami Altun, esnaf arkadaşları tarafından şikayet edildiğini söyledi. Günde 5-6 bin TL kazandığını belirten Altun, esnaf odası başkanının mobbing uyguladığını iddia etti.

Ankara'da kuru temizlemeci olarak çalışan İlhami Altun, enflasyona meydan okuyup fiyatlarda indirime gitti. Ankara Kuru Temizleyiciler Çamaşır Genel Temizlik ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası'nın belirlediği fiyatların 3'te 1 fiyatına hizmet veren Altun, esnaf arkadaşları tarafından düşük ücretle çalıştığı gerekçesiyle şikayet edildi. Mobbinge uğradığını söyleyen Altun, “Arkadaşım, beni kurtarıyor serbest ekonomi” diyerek isyan etti.

400 TL YERİNE 130 TL!

Ankara Kuru Temizleyiciler Çamaşır Genel Temizlik ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası'nın belirlediği 400 TL'lik takım elbise temizleme ücreti için 130 TL aldığını belirten Altun, “Şu ana kadar kaybolan, renk atan, bozulan, yırtılan en ufak bir şikayet yok. 3'te 1 fiyatına yapıyorum, sürümden kazanıyorum." diye konuştu.

"Günde en az 5-6 makine yapıyorum. 1 makine en az 25-30 parça alıyor. 130 TL'den parça başına 65 TL'ye geliyor. 1350 TL'ye yakın bir para yapıyor. Bunun 350 TL'sini elektriğime, ilacıma çıkarım makine başına 1000 TL para kalıyor. 1000 TL'den 5 makine 5 bin TL." diyen Altun, "Bazı esnaf arkadaşlar diyor ki '5-6 makinelik işi nereden buluyorsun.' Elbiselerin üzerinden çiğneyerek geçme vaziyetine gelmiş durumdayım. Bir numaralı kaliteli iş yapmaktayım. 1 tane müşterim çıksın desin ki ‘verdim, beğenmedim, yıkanmış' desin ben bu dükkanı yarından itibaren kapatmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

DİĞER ESNAFLAR ŞİKAYET ETTİ

İlacının ve makinesinin yüksek kalite olduğunu söyleyen Altun, “Şimdi arkadaşlarım bana tepki gösteriyor. Fahiş fiyattan yaparsan tabi ki iş yapamazsın arkadaş. Odamızın vermiş olduğu 400 lira. Ben 400 liranın üzerinde 401 TL'ye 450 TL'ye iş yapıyorsam ben halkımı kandırıyorum demektir. Ben 400 TL'nin altında yapıyorsam halkım beni destekliyor. Beni takdir etmeleri, bana teşekkür etmeleri lazım. Esnaf arkadaşım sen 400'ün de üzerine çıkıyorsun. Ben 400'ün altında yapıyorum ve işsiz kalmıyorum Gece vardiyası da yapıyorum sırf halkıma hizmet amaçlı” ifadelerine yer verdi.

"ODA BAŞKANI 'NİYE UCUZ YAPIYORSUN' DİYOR"

“Oda başkanımız beni arıyor, ‘İlhami Bey ucuz yapıyorsun, niye ucuz yapıyorsun' diyor”

Ankara Kuru Temizleyiciler Çamaşır Genel Temizlik ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası Başkanı tarafından fiyatların düşük olmasının eleştirildiğini söyleyen Altun, “Odamın bana eğitim vermesi lazım, bilmediğim bir şeyi göstermesi lazım. Çünkü ben senin üyenim. Daha doğrusu ben senin öğrencinim. Oda başkanımız beni arıyor, ‘İlhami Bey ucuz yapıyorsun, niye ucuz yapıyorsun' diyor. Arkadaşım, beni kurtarıyor serbest ekonomi. Seni ne ilgilendirir. Sen benden aidat alıyor musun? Alıyorsun. Benim hakkımda bir şikayet var mı? Bozulan bir şey var mı? Beni halkımdan, müşterimden şikayet eden var mı? Yok. Neyi şikayet etmiş esnaf arkadaş? Ucuz yaptığımı şikayet etmiş. Beni takdir etmen, bana plaket vermen lazım. Beni teşvik emen lazım” diye konuştu.