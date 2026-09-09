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Arnavutköy'de hurdacıya kızan adam yangın çıkardı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kişi, sinirlendiği hurdacının yatağını ateşe verdi. Otluk alan sıçrayan alevler yangına sebep oldu. Yangını çıkartan şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı.

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İstanbul Arnavutköy’de hurdacının yatağını almamasına sinirlendiğini belirten bir şahıs, öne sürülene göre yatağı ateşe verdi. Alevlerin çayırlık alana sıçramasıyla yangın çıkarken, şüpheli bölgeden kaçtı. Yangını çıkardığı iddia edilen şahsın fotoğrafını çeken vatandaşların ihbarı sonrasında çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polisleri, şüpheli Adem K.’yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin polise verdiği ilk beyanında, "Hurdacı yatağı almadı, ben de sinirlenip yatağı yaktım. Daha sonra otluk alana sıçradı, ateş büyüyünce kaçtım" dediği kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Türksoy Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bölgede bulunan bir yatak ateşe verildi. Yataktan çıkan alevler kısa zamanda etraftaki otluk ve çayırlık alana sıçradı.

İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangının büyümesi sonrasında etraftaki vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları esnasında vatandaşlar, yangını beyaz tişörtlü ve siyah pantolonlu bir kişinin çıkardığını iddia etti. Şüphelinin bölgeden ayrılmadan önce fotoğrafını da çeken vatandaşlar, görüntüyü polis ekiplerine verdi.

POLİSLER KISA SÜREDE YAKALADI

Eşkâl ve fotoğraf üstünden çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polisleri, Türksoy Caddesi üstünde tarif edilen kişiye benzeyen bir şahsı görerek durdurdu. Gerçekleştirilen kontrollerde şahsın 34 yaşındaki Adem K. olduğu tespit edildi.

Yakalanan Adem K.’nin polis ekipleriyle gerçekleştirdiği görüşmede olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği bildirildi. Şüphelinin ilk beyanında, "Hurdacı yatağı almadı, ben de sinirlenip yatağı yaktım. Daha sonra otluk alana sıçradı. Ateş büyüyünce ben de kaçtım" dediği kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Adem K., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasının sonrasında adliyeye sevk edildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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