O fotoğrafının gündeme gelmesinin ardından... Bahçeli'den "17-25 Aralık" açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç ile görüşmesi esnasında kameralara "17-25 Aralık" saati takılmıştı. Sosyal medyadaki iddiaların ardından MHP lideri Bahçeli'den çok sert açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında ağırladı.

Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik'i parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Koç, Bahçeli'ye Fenerbahçe forması hediye etti. Bahçeli de Koç'a üzerinde Türk bayrağı ve üç hilalin bulunduğu süs eşyasını hediye olarak verdi.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Ali Koç ve Erol Bilecik'i, genel merkez binasının önüne kadar inerek uğurladı.

'17-25 ARALIK SAATİ' GÜNDEM OLDU

Toplantının ardından MHP lideri Bahçeli'nin odasındaki '17-25 Aralık' saatini dikkatlerden kaçmamıştı.

Özellikle sosyal medyada birçok hesap konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, MHP'den resmi bir açıklama gelmemişti.

🔴BAHÇELİ'DEN "17-25" AÇIKLAMASI

MHP lideri Bahçeli, sosyal medyadaki iddiaların ardından X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye’nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir. İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet’i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır.

Türkiye’miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır. Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir.

17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK VARMIŞ YAYGARASI..."

Cumhur İttifakı’nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir.

Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk Tv) Cumhur İttifakı’nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır.

Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir."

MHP: 15 TEMMUZ'A GİDEN EYLEMLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASINA ATIF

Gazeteci Hande Fırat da konuyla ilgili MHP kaynaklarına ulaştığını duyurdu.

Fırat, X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul ederken, makam odasındaki 17-25 Aralık’ ı gösteren saat ile ilgili iddiaları MHP üst yönetimine sordum.

MHP üst yönetimi şu cevabı verdi: “FETÖ’nün Türkiye üzerindeki 15 Temmuz’a giden eylemlerinin başlangıç noktasına atıf"