Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bahçeye giren sürü cinayeti! 75 yaşındaki adam dehşet saçtı, o anlar kamerada

Bahçeye giren sürü cinayeti! 75 yaşındaki adam dehşet saçtı, o anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de bahçeye giren sürü cinayete neden oldu. Bahçe sahibi eline aldığı tüfekle evinin önüne gittiği çobanı çıkan kargaşa da karnından vurdu. Öfkeli bahçe sahibinin, çoban ve akrabasına gözünü kırpmadan ateş ettiği anlar dehşete düşürdü.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tekkeköy Mahallesi'nde yaşanan olayda; Mehmet Ali Aslan (75), incir bahçesine giren koyun sürüsü nedeniyle öfkeye kapıldı. Eline av tüfeğini alan Mehmet Ali Aslan, sürünün sahibi olan Hikmet Duman (36) ve ailesinin yaşadığı evin önüne kadar gitti. Yaşlı çiftçinin hakaretleri üzerine seslerin geldiği yere doğru ilerleyen Hikmet Duman'ın akrabası, kendisine doğru 2 el ateş edildiğini görünce panikle kaçtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından diğer aile üyeleri de olay yerine gelince ortalık bir anda karıştı.

Bahçeye giren sürü cinayeti! 75 yaşındaki adam dehşet saçtı, o anlar kamerada - 1. Resim

ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ 

Yaşanan arbede sırasında Mehmet Ali Aslan'ın ateşlediği silahtan çıkan saçmalar, Hikmet Duman'ın karnına isabet etti. Çobanın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Duman'ı ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaldırıldığı hastanede Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet Ali Aslan ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçeye giren sürü cinayeti! 75 yaşındaki adam dehşet saçtı, o anlar kamerada - 2. Resim

DEHŞET ANLARININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bahçeye giren sürü nedeniyle başlayan ve cinayete dönen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Mehmet Ali Aslan'ın elinde tüfekle ailenin evinin önünde beklediği, daha sonra kendisine yönelen bir kişiye tüfekle iki el ateş ettiği anlar yer aldı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki birçok vatandaş olayın yaşandığı yere yönelmesi dikkat çekti.

Bahçeye giren sürü cinayeti! 75 yaşındaki adam dehşet saçtı, o anlar kamerada - 3. Resim

Bahçe sahibi ile çoban aile arasında yaşanan arbede anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Sürü sahipleri, Mehmet Ali Aslan'ın elindeki tüfeği almak için çabaladığı sırada ateşlenen tüfek nedeniyle Hikmet Duman'ın karnından yaralandığı ve yere yığıldığı görüntüler görenleri dehşete düşürdü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burası Türkiye! Ağustos ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdıGalatasaray, Young Boys ile karşılaşıyor! Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'e geçmiş olsun telefonu - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'e geçmiş olsun telefonuOrgeneral Kadıoğlu, Katar'daki Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etti - GündemOrgeneral Kadıoğlu'ndan Katar'a kritik ziyaretAman dikkat! Meteorolojiden 10 kent için kuvvetli yağış uyarısı - Gündem10 kent için sağanak uyarısıCumhuriyet'in "İmama okulda ders hazırlığı" yalanlandı - GündemÖğretmen yerine imam mı ders verecek?Adana'da deprem! İlk veriler geldi  - GündemAdana'da deprem! İlk veriler geldi Esenyurt'ta iğrenç olay! Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı - GündemTuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...