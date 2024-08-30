Banker Bilo filmi gerçek oldu! Bir kamyon dolusu...
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı Banker Bilo filminin unutulmaz sahnesi gerçek oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kasasına doldurulan kaçak göçmenler, vatandaşların ihbarıyla yakalandı. Yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılan 7 kaçak göçmen ve kamyonet şoförü gözaltına alındı.
Gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir kamyonetin kasasına yabancı uyruklu şahısların bindiğini gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
8 KİŞİ YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılmış 1'i kadın, 6'sı erkek toplamda 7 göçmen ve kamyonetin şoförünü yakaladı.
O ANLAR KAMERADA
Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin şahısları yakalama anı ve kamyonet kasasında bulunan göçmenler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BANKER BİLO FİLMİ
Yaşanılan olay 1980 yapımı Türk sinemasının efsane filmi Banker Bilo'yu getirdi. Filmde, köyden kamyona bindirilen ve Almanya'ya gitme vaadiyle kandırılan köylüler, 'Münih'e geldik' denilerek İstanbul'a bırakılıyordu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı