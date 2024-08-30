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Banker Bilo filmi gerçek oldu! Bir kamyon dolusu...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Banker Bilo filmi gerçek oldu! Bir kamyon dolusu...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı Banker Bilo filminin unutulmaz sahnesi gerçek oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kasasına doldurulan kaçak göçmenler, vatandaşların ihbarıyla yakalandı. Yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılan 7 kaçak göçmen ve kamyonet şoförü gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir kamyonetin kasasına yabancı uyruklu şahısların bindiğini gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Banker Bilo filmi gerçek oldu! Bir kamyon dolusu... - 1. Resim

8 KİŞİ YAKALANDI 

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılmış 1'i kadın, 6'sı erkek toplamda 7 göçmen ve kamyonetin şoförünü yakaladı.

Banker Bilo filmi gerçek oldu! Bir kamyon dolusu... - 2. Resim

O ANLAR KAMERADA 

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin şahısları yakalama anı ve kamyonet kasasında bulunan göçmenler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BANKER BİLO FİLMİ 

Yaşanılan olay 1980 yapımı Türk sinemasının efsane filmi Banker Bilo'yu getirdi. Filmde, köyden kamyona bindirilen ve Almanya'ya gitme vaadiyle kandırılan köylüler, 'Münih'e geldik' denilerek İstanbul'a bırakılıyordu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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