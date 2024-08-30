Banker Bilo filmi gerçek oldu! Bir kamyon dolusu...

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 11:11 - Güncelleme:

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Başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı Banker Bilo filminin unutulmaz sahnesi gerçek oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kasasına doldurulan kaçak göçmenler, vatandaşların ihbarıyla yakalandı. Yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılan 7 kaçak göçmen ve kamyonet şoförü gözaltına alındı.