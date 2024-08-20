Arnavutköy'de başıboş köpekten kaçan çocuk kafasını çöp konteynerine vurdu

Sokaklarda dehşet saçan başıboş köpekler bu kez de Arnavutköy'de bir çocuğa saldırdı. Sokaktaki başıboş köpekten kaçan çocuk, başını çöp konteynerine vurdu.

İstanbul Arnavutköy'de parkta yürüyen çocuğu başıboş sokak köpeği kovaladı. Kendisine doğru gelen köpeği gören çocuk, panikle koştuğu sırada başını çöp konteynırına çarparak yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK KAFASINI ÇÖP KONTEYNERİNE VURDU

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkında meydana geldi. Oyun oynayan küçük çocuk park içerisinde yürüdüğü esnada yerde yatan bir köpek kalkarak çocuğa doğru koşmaya başladı.

Köpeğin kendisine doğru koştuğunu gören çocuk, kaçmaya başladı. Kaçan çocuk düşerek kafasını çöp konteynerine çarptı. Kafasını çarpan çocuk yaralanırken olay anı parktaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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"ÇOCUK PARKTA YÜRÜRKEN KÖPEK KOVALAMAYA BAŞLADI"

Parkta sürekli vakit geçiren ve torunlarının da saldırıya uğradığını belirten Cemil Döner isimli vatandaş, “Buradaki köpekler küçük çocuklara çok saldırıyorlar burada benim torunumu da ısırdı geçenlerde. Elimizden geldiği kadar biz buraya geliyoruz güven konusunda sıkıntımız yok ama bu sokak köpekleri çok rahatsız ediyor çocukları. Çocuk parkta yürürken köpek kovalamaya başladı, çocuklar kaçarken de düşerek kafasını konteynıra vurdu” dedi.