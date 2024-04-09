Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Bayram tatilinin 3. gününde acı bilanço artıyor: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

Bayram tatilinin 3. gününde acı bilanço artıyor: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram tatilinin 3. gününde acı bilanço artıyor: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin üçüncü gününde 615 trafik kazasının meydana geldiğini ve 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar yollara düştü. Memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek isteyenler cumartesi günü itibarıyla yola çıktı. Ancak sadece 3 günde yollarda 1838 trafik kazası meydana geldi, 19 kişi hayatını kaybetti. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı bilançonun verilerini X sosyal medya hesabından duyurdu. 

X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü, 24 saat esasına göre kontrollerin devam edeceğini vurguladı.

3'ÜNCÜ GÜNDE 615 TRAFİK KAZASI

Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü gününde, 615 trafik kazası meydana geldiğini, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

BİNLERCE KİŞİ YARALANDI

Bayram tatilinin, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi'yi kapsayan ilk 3 gününde 1838 trafik kazasının meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
MSB duyurdu! TSK Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiNVIDIA efsanesi bitiyor mu? Şirket hisselerinde şok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 kişilik aileyi öldürüp yakan cani cezaevinde intihar etti - GündemTutuklanan cani cezaevinde intihar ettiSamsun'da 70 yaşındaki adam boşanmak istediği eşini öldürdü - GündemSamsun'da 70 yaşındaki adam boşanmak istediği eşini öldürdüHenüz 16 yaşındaydı! Sevgili kavgasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü - GündemSevgili kavgasında defalarca bıçaklanarak öldürüldüTürkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması! İşte ticareti durdurulan ürünlerin listesi - GündemTürkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlamasıKağıthane'de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - GündemSokak ortasında silahlı saldırı! 40 kere ateş etmişler4 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 'Bozdoğan-22' ile 14 şüpheli yakalandı - Gündem4 ilde DEAŞ operasyonu! 14 şüpheli yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...